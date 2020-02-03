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Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

Emekliye promosyon için gözler bankaların tekliflerine çevrildi. Peki, emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? Bankaların emekli promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekliler seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü verecek ve promosyon ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Emekli promosyonu için en iyi teklifi sunan bankalar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2020 yılı emekli promosyon ücretleri…

Giriş Tarihi: 03.02.2020 00:41 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 00:43
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Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

Emekliye ikinci promosyon için emekli vatandaşlar şartları ve bankaların tekliflerini araştırıyor. Emekli maaşı bağlanan herkes bu yıl içerisinde promosyon almaya hak kazanıyor. 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. En iyi teklifi veren bankaları tercih etmek isteyen vatandaşlar, emekli promosyon ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? Emekli promosyon ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

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Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in yazısına göre; Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.

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Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak?

Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

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Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.