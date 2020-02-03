Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!
Emekliye promosyon için gözler bankaların tekliflerine çevrildi. Peki, emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? Bankaların emekli promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekliler seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü verecek ve promosyon ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Emekli promosyonu için en iyi teklifi sunan bankalar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2020 yılı emekli promosyon ücretleri…
Giriş Tarihi: 03.02.2020 00:41Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 00:43