Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!

Emekliye ikinci promosyon için emekli vatandaşlar şartları ve bankaların tekliflerini araştırıyor. Emekli maaşı bağlanan herkes bu yıl içerisinde promosyon almaya hak kazanıyor. 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. En iyi teklifi veren bankaları tercih etmek isteyen vatandaşlar, emekli promosyon ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? Emekli promosyon ücretleri ne kadar? İşte detaylar…