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Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

2020 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira artışı nasıl hesaplanır? Her ay düzenli olarak kira ödeyen ve kira kontratı Ocak 2020 itibariyle yenilenecek vatandaşlar 2020 Ocak ayı kira artış oranını sorguluyor. Peki, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olan TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Vatandaşlar kira artış oranının yanı sıra kira artışı nasıl hesaplanır sorusuna yanıt arıyor. Aralık ayında kiracıya yapılan zam oranı yüzde 15,87 olmuştu.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 22:32
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Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Ocak ayı kira atış oranı 2020 yılında en çok araştırılan konular başında geliyor. TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranını sorgulayan kişiler kira artışı nasıl hesaplanır sorusuna yanıt arıyor. Kira artış oranları TEFE TÜFE oranlarının açıklanmasıyla belirleniyor. Ev ve işyeri sahipleri kira oranlarında kanun hükümlerini takip ediyor. TÜFE verilerine göre artış sağlanırken, kira artış hesaplamasında 12 aylık ortalama baz alınıyor. Kira artış oranı tavan rakam olarak hesaplanıyor. Kiracı ve ev sahipleri belirlenen tavan rakamın altında bir oranda anlaşarak sözleşme imzalayabiliyor. İşte, 2020 Ocak ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler!

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Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞI ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.

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Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Bu sayede kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmiş oldu. Açıklanan bu rakamlar için bilinmesi gereken en önemli nokta bunun kesin kira artış oranı olarak hesaplanmayacağıdır.

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Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Açıklanacak kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir.

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Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir.