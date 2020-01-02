Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?

2020 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira artışı nasıl hesaplanır? Her ay düzenli olarak kira ödeyen ve kira kontratı Ocak 2020 itibariyle yenilenecek vatandaşlar 2020 Ocak ayı kira artış oranını sorguluyor. Peki, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olan TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Vatandaşlar kira artış oranının yanı sıra kira artışı nasıl hesaplanır sorusuna yanıt arıyor. Aralık ayında kiracıya yapılan zam oranı yüzde 15,87 olmuştu.