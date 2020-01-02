02 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

2020 emekli maaş zammı için milyonlarca emekli gün sayıyor. 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 2020 emekli maaş zammı da netleşecek. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle emekli maaş zammı belli olacak. Uzmanların yaptığı tahminlere göre maaş zammının en düşük yüzde 6 olması bekleniyor. Emekli maaş zammı aynı zamanda aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek. Peki, emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 2020 emekli maaşı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 02.01.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 21:32
  • 1
  • 13
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

2020 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı için gözler açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarının ne kadar olacağı Aralık ayı enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı belli oldu mu? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam oranıyla birlikte, hem memur emeklisinin hem de SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emeklilerin alacağı miktar da belli olacak. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre zam oranının yüzde 6'yı geçmesi bekleniyor. Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek. İşte, 2020 emekli maaş zammı hakkındaki son bilgiler…

  • 2
  • 13
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

MEMURLAR ENFLASYON FARKI ALABİLECEK

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

  • 3
  • 13
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

  • 4
  • 13
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Enflasyon Merkez Bankası'nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak.

  • 5
  • 13
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

2000 yılından önce emekli olan SSK'lının taban maaşı ise yüzde 5.31'lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.088 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.765 liraya çıkacak.