Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…

2020 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı için gözler açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarının ne kadar olacağı Aralık ayı enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı belli oldu mu? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam oranıyla birlikte, hem memur emeklisinin hem de SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emeklilerin alacağı miktar da belli olacak. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre zam oranının yüzde 6'yı geçmesi bekleniyor. Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek. İşte, 2020 emekli maaş zammı hakkındaki son bilgiler…