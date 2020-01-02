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2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Aralık ayı enflasyon oranları memur maaş zammından evde bakım maaşına, kira zam oranlarından emekli maaş zamlarına kadar birçok konuda vatandaşları yakından etkileyecek. Bu nedenle gözler TÜİK tarafından açıklanacak 2019 Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? AA Finans tarafından 14 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen Aralık enflasyonu beklentisi tahmini raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 0.45 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 23:33
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2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açılanan TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Aralık ayı enflasyon oranı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Enflasyon oranları vatandaşları birçok konuda yakından etkiliyor. Memur ve emekli maaş zamlarını yakından etkileyecek enflasyon oranları aynı zamanda kira artış oranı, evde bakım maaşı gibi kalemlerin de artış yüzdesini belirleyecek. Peki, 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranlarının açıklanmasının öncesinde enflasyon tahminleri yayınlandı.

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2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

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2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

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2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.