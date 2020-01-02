2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Aralık ayı enflasyon oranları memur maaş zammından evde bakım maaşına, kira zam oranlarından emekli maaş zamlarına kadar birçok konuda vatandaşları yakından etkileyecek. Bu nedenle gözler TÜİK tarafından açıklanacak 2019 Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? AA Finans tarafından 14 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen Aralık enflasyonu beklentisi tahmini raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 0.45 olarak açıklandı.