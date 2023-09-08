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Haberler Galeri Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

"Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş her ay düzenli olarak sosyal yardım alıyor. Sosyal yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara geçiyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. İşte, sosyal yardım ödemelerin tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023 05:59 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 05:59
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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinin tarihleri merak ediliyor. Aile Destek Paketi Eylül ayı ödeme takvimi gündemde öne çıkan başlıklardan biri. Aile Destek Programı kapsamında sosyal yardım parası, her ay düzenli olarak hane gelirine göre hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. İşte, ödeme tarhileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmış ve programın 1 yıl daha uzatıldığını ifade etmişti.

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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

Eylül ayı sosyal yardım parasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

TC KİMLİK NO İLE AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

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Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.