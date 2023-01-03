03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

Milyonlarca kişinin beklediği Aralık ayı enflasyon oranı merak konusu oluyordu.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları 3 Ocak'ta açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerleri ve ofis için kira artış oranları da belli oldu. Peki, İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:33
  • 1
  • 12
İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları 3 Ocak 2023'te açıklandı. TÜİK tarafından belirlenen aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarına, memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi. İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 Salı günü açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Aralık'ta tüketici fiyat artışı aylık bazda yüzde 1,18 ve yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

  • 3
  • 12
İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

  • 4
  • 12
İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

İŞY ERİ VE OFİSLER İÇİN ZAM SINIRI GETİRİLMEMİŞTİ

2022 yılı içerisinde astronomik olarak yükselen ev kiraları sonrası konut kira zam oranlarına Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 sınırı getirilmişti.

  • 5
  • 12
İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!

Ancak işyeri, ofis, depo ve dükkanlar için herhangi bir sınırlama getirilmemişti. Yani işyeri ve ofisler 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya devam ediliyor.