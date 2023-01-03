03 Ocak 2023, Salı
İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!
Milyonlarca kişinin beklediği Aralık ayı enflasyon oranı merak konusu oluyordu.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları 3 Ocak'ta açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerleri ve ofis için kira artış oranları da belli oldu. Peki, İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:33
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