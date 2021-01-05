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Haberler Galeri 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu haftanın listesinde teknolojiden elektronikli aletlere varana kadar pek çok çeşit ve indirim yer alıyor. Aynı zamanda; banyo ürünleri ve kozmetik ürünler, kadın parfümü, dudak koruyucu, vazelin gibi pek çok ürün yer alırken televizyon, telefon gibi ürünlerde de indirim olacak. İşte, 6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu ve BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 18:17
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6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

BİM 6 Ocak aktüel kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve çarşamba günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta markette cam ankastre set 1.299 TL, akü şarj edici 259 TL, kulak içi kulaklık 39,90 TL, alüminyum açılabilir telefon tutucu 49,90 TL, bagaj lastiği 24,90 TL, telefon parmak tutucu 19,90 TL'den satışa çıkarılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

6 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

6 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

6 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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6 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Fırsatları kaçırmayın...

6 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!