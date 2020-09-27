Dünyanın gözü Türkiye'de! Yerli otomobil... Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Otomobili TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, "Tüm gözler üstümüzde 24 saat sahnedeyiz. Bu hayali gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Avrupa da bizi yakından takip ediyor, hata yapma lüksümüz yok." dedi. Giriş Tarihi: 27.09.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 10:28
Gemlik'te temmuzda temeli atılan yerli otomobil fabrikasında hummalı bir çalışma var. Gebze'deki merkezde de ekipler hiç durmuyor. Gemlik'te fabrikanın zemin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Türkiye'nin Otomobili TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, "Süreçte hiçbir gecikme yok" diyor.
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Sabah'tan Feride Cem'in röportajı:
Kendilerini 24 saat sahnedeymiş gibi hissettiklerini anlatan Karakaş, Avrupa'da birçok ülkenin gözünün TOGG'da olduğunu vurguluyor. Karakaş'la yerli otonun yolculuğunu konuştuk... TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK RÜYA PROJESİNİN BAŞINDA OLMAK NASIL BİR DUYGU? Bir teknoloji ürününü sıfırdan yapmak her mühendisin hayalidir. Herkese nasip olmaz. Aracın kendi ülkemiz için yapılıyor olması heyecanımızı katlıyor. Dünyada örneği çok az olan bir proje yapıyoruz. Çekirdek mobilite ekosisteminin kurulumundan bahsediyoruz. 60 yıllık bir otomobil rüyasının devamı var. Onun tamamlanması var. Kendimizi her zaman 24 saat sahnedeymiş gibi hissediyoruz. Bize göre bir rüyanın tamamlanması, hayata geçmesi konusunda bir vazifemiz var. Bu bize müthiş bir enerji veriyor. KAÇ KİŞİLİK BİR EKİPSİNİZ? 195'i mühendis, toplam 215 kişiyiz. Kısa süre sonra aramıza ağırlığı mühendis 15-20 kişi daha katılacak. Çalışanlarımızın çok önemli bir kısmı uluslararası projelerde görev almış kişiler. Yabancılar da var ekibimizde. Tersine beyin göçü yapıyoruz. Amerika ve Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız var. Tesla ve Faraday Future'da çalışmış tecrübeli Türk bir arkadaşımız katıldı aramıza. Görüştüklerimiz, anlaşma yolunda olduklarımız da var. Konusunda uzman, yetkin insanları neredeyse bulup getiriyoruz. Şu anda İK havuzumuzda 30 binden fazla başvuru var. 2023'te 500'ü rahat geçeriz. Projenin toplam istihdam sayısı ise 4.300'den fazla. Yeni mezunları almak için 1-2 yılımız var. Fabrika için mavi yakalı alımına henüz başlamadık. TEDARİKÇİLERİNİZİ BELİRLEYEBİLDİNİZ Mİ? Yüzde 95-98'i ile el sıkıştık. 300'e yakın ana tedarikçi grubumuz var. Bunlar hacimsel olarak değerin yüzde 51'ini Türkiye'de üreten firmalar. Fabrikanın tedarik süreci ise ekim ayında başlayacak. İstediğimiz teknik kalitede ürün bulursak, biraz daha pahalı olsa bile yerli olanı tercih ediyoruz.