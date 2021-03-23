O üniversiteye temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak! 2021 İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir?

İŞKUR tarafından işçi alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne yapılacak toplam 88 işçi alımı için başvuru süreci başladı. Temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak işçi alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Söz konusu ilana ilişkin başvuru detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 2021 İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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