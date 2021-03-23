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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri O üniversiteye temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak! 2021 İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir? O üniversiteye temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak! 2021 İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir? İŞKUR tarafından işçi alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne yapılacak toplam 88 işçi alımı için başvuru süreci başladı. Temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak işçi alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Söz konusu ilana ilişkin başvuru detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 2021 İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:23
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne yapılacak işçi alımı için başvurular devam ediyor. En az ilkokul mezunu 88 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adalay başvurularını İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden yapabilecekler. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne yapılacak işçi alımında kadro dağılımı şu şekilde:
* 54 Güvenlik Görevlisi,
* 21 Temizlik Görevlisi, * 7 Engelli Temizlik Görevlisi, * 6 Bakım-onarım hizmetleri personeli, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,