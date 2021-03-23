BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta göz bantlı pijama takımı, kedi figürlü yastık, göz bandı, evcil hayvan minderi, kedi kumu bentonit, kedi/köpek mama kabı, konserve köpek maması, yaş poşet kedi maması, yaş kedi maması, kedi figürlü katlanır ayna gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM salı indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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