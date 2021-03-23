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Haberler Galeri BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta göz bantlı pijama takımı, kedi figürlü yastık, göz bandı, evcil hayvan minderi, kedi kumu bentonit, kedi/köpek mama kabı, konserve köpek maması, yaş poşet kedi maması, yaş kedi maması, kedi figürlü katlanır ayna gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM salı indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:47
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BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM'de bu hafta neler var? 23 Mart 2021 BİM aktüel ürünler satışa çıktı. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler bulunuyor. Haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Göz Bantlı Pijama Takımı

• S-M-L beden

Kedi Figürlü Yastık

  • 3
  • 18
BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Göz Bandı

Evcil Hayvan Minderi

Kedi Kumu Bentonit

  • 4
  • 18
BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Kedi/Köpek Mama Kabı

Konserve Köpek Maması

Yaş Poşet Kedi Maması

Yaş Kedi Maması

  • 5
  • 18
BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

Kedi Figürlü Katlanır Ayna

Kedi Figürlü Takı Standı

Kedi Figürlü Yüzük Standı

Kedi Figürlü Makyaj Çantası