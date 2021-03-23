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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 133 mesleğe hibe desteği! Hangi mesleğe hibe desteği yapılacak? Belli oldu 133 mesleğe hibe desteği! Hangi mesleğe hibe desteği yapılacak? Belli oldu Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan 133 mesleğe hibe desteği verildiğini ve başvuruların 31 Mart'a kadar süreceğini belirtti. Vatandaşlar "Hangi mesleğe hibe desteği verilecek?" sorusuna yanıt ararken o meslekler belli oldu. Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden Aralık 2020 itibarıyla faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnafın yararlandığını anımsatarak, "İşyeri kira olanlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira desteği veriliyor." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR 31 MART'A KADAR UZATILDI
Bakan Pekcan, "Ancak bu tutarların altında kira ödeyen kişilere yalnızca kira tutarında ödeme yapılacak. Bu destek için başvuru süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı.
Program kapsamında 133 iş koluna hibe desteği sağlanıyor. Onaylanan toplam başvuru sayısı 1 milyon 109 bin 737 ve toplam 2 milyar 69 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı" dedi.
Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri