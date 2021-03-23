133 mesleğe hibe desteği! Hangi mesleğe hibe desteği yapılacak? Belli oldu

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan 133 mesleğe hibe desteği verildiğini ve başvuruların 31 Mart'a kadar süreceğini belirtti. Vatandaşlar "Hangi mesleğe hibe desteği verilecek?" sorusuna yanıt ararken o meslekler belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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