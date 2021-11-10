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O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

Araba almak isteyenler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Küresel anlamda yaşanan çip krizi sonrasında sıfır araba fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Son 15 gün içerisinde 2. el araba fiyatları yüzde 10 arttı. Araba almak isteyenler fiyat artışlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sektör temsilcileri tarafından fiyatlar hakkında değerlendirmeler yakından takip ediyor. İşte, araba fiyatları için tahmin...

Giriş Tarihi: 10.11.2021 21:41
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O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

O tarihten sonra el yakacak. Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları son dönemin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi ikinci el araba fiyatlarının da artmasına neden oldu. Son 15 gün içerisinde 2. el araba fiyatları yüzde 10 arttı. Araba almak isteyenler fiyat artışlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte, sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

Plan İcra Kurlu Başkanı Orhan Ülgür'e göre 2021 yılı 2.el toplam satışlarda 7,5 milyon adetlerde kapanacak. Bu da geçen yıla oranla yüzde 8'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ülgür, yılın ilk 9 ayında ikinci el otomotiv sektöründe 5 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir düşüş olduğunu vurgulamakta.

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O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

Ülgür AB ülkelerinde 1000 kişiye 602 araç düşerken Türkiye'de son değerlendirmelere göre 1000 kişiye 220 adet araç düştüğüne dikket çekiyor. Ülgür şöyle devam ediyor:" Bu da Türkiye'nin potansiyelinin büyümeye ne kadar açık bir pazar olduğunu gözler önüne sermekte. Sektörde zor bir dönem yaşandı ancak yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını öngörüyorum.

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O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

Şu anda ikinci el aracın altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu süreçte ikinci eldeki fiyat konusu çok fazla gündeme geliyor. Yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak ikinci ele de yansıyor. Yılbaşından bu yana ise fiyatlarda ortalama yüzde 20 oranında artışlar meydana geldiğini söyleyebiliriz.

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O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

Son 15 günde yaşanan artışın ise yüzde 5-10 seviyelerinde gerçekleştiğini de eklemeliyim. Bu açıdan baktığımızda sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve sıfır araca ulaşmanın daha da zorlaşmasının beklenmesi nedeniyle önümüzdeki aylar ikinci el açısından hareketli geçecek. 2022'de fiyatların yükseleceğini ifade edebiliriz. Adetler konusunda ise ikinci el otomotiv sektörünün 2022 yılında bu yıldan daha kötü olmamasını bekliyoruz. Adetler yükselecektir ama bunun ne kadar yükseleceği sıfır aracın gelmesine de bağlı."