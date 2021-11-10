HaberlerGaleriO tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...
O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...
Araba almak isteyenler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Küresel anlamda yaşanan çip krizi sonrasında sıfır araba fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Son 15 gün içerisinde 2. el araba fiyatları yüzde 10 arttı. Araba almak isteyenler fiyat artışlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sektör temsilcileri tarafından fiyatlar hakkında değerlendirmeler yakından takip ediyor. İşte, araba fiyatları için tahmin...