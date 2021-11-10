Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

Kıdem tazminatı için kritik detay. O tarihte 9 bin lirayı geçecek. 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, kıdem tazminatı son gelişmeler...