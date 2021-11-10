HaberlerGaleriKıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...
Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...
Emekli olmayı düşünenler ve çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatı için değişiklik yaşanıyor. Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor. Kıdem tazminatı için merak edilen detayları haberimizde derledik...