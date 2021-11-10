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Haberler Galeri Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

Emekli olmayı düşünenler ve çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatı için değişiklik yaşanıyor. Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor. Kıdem tazminatı için merak edilen detayları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 22:03
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Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

Kıdem tazminatı için kritik detay. O tarihte 9 bin lirayı geçecek. 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, kıdem tazminatı son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence" olan kıdem tazminatında "tavan", vergi iadesi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

KIDEM TAZMİNAT TAVANI NEDİR?

Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.

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Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

KIDEM TAZMİNAT TAVANI NEDİR?

Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.

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Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞILIRSA NE OLUR, İŞVEREN İSTERSE FAZLA ÖDEME YAPABİLİR Mİ?

İşverenin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödemeye zorlanamaz.