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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ankara'da konu hakkında çalışmaları yürütmesi için komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Diğer yandan komisyonun EYT ile birlikte 3600 ek gösterge içinde çalışma yapması bekleniyor. Bakan Bilgin, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum...