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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ankara'da konu hakkında çalışmaları yürütmesi için komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Diğer yandan komisyonun EYT ile birlikte 3600 ek gösterge içinde çalışma yapması bekleniyor. Bakan Bilgin, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 20:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 20:12
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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...

EYT için son dakika hamlesi... Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat. Kapsam, mali boyut, kaynak konusu gibi birçok konu masaya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Ankara'da gündemdeki konular hakkında çalışma yapması amacıyla komisyon kuruldu. Binlerce EYT'li çalışmaların hangi aşamada olduğunu merak ediyor. Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. İşte, EYT'liler için son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...

Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeliye kadro hem de EYT için komisyonlar oluşturulduğunu belirten Bunun için bir komisyon oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.

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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...

Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. Konunun hem emeklilikle ilgili hem de bütçe ile ilgili yönleri olduğu için çalışma bakanlığı bürokratlarının şanında Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve uzmanlar birlikte çalışmaları yürütüyor.

Peki komisyonun masasında hangi çalışmalar var. İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama….

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EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...

EYT'DE ÇALIŞMANIN ROTASI BELLİ OLDU

1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.