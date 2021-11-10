EYT için son dakika hamlesi... Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat. Kapsam, mali boyut, kaynak konusu gibi birçok konu masaya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Ankara'da gündemdeki konular hakkında çalışma yapması amacıyla komisyon kuruldu. Binlerce EYT'li çalışmaların hangi aşamada olduğunu merak ediyor. Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. İşte, EYT'liler için son dakika gelişmeleri...