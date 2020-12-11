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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba alacaklara müjde! Sadece o araçların fiyatı artmadı! Opel, Ford, Renault, Dacia... Araba alacaklara müjde! Sadece o araçların fiyatı artmadı! Opel, Ford, Renault, Dacia...
Araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatların artması sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarından itibaren fiyatlar artış göstermişti. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıkların fiyatların artmasına neden olduğu biliniyor. Son dönemde sıfır araç üretiminin yavaş da olsa başlamasının ardından fiyatlarda yüzde 34 düşüş yaşandı. İşte, Sadece o araçların fiyatı artmadı! Opel, Ford, Renault, Dacia...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:40
Araba alacaklara müjde! Sadece o araçların fiyatı artmadı. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında adeta patlama yaşandı. Fiyatların artması sonrasında alım ve satım yapanlar ise büyük hayal kırıklığına uğradı. Son aylarda ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olanlar araştırmalarını azalttı. Uzmanlar ise son 8 ayda ilk yaşanarak fiyatların düşüş gösterdiğini açıkladı. Kasım ayında otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17, ekime göre ise yüzde 34 oranında geriledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR EN DÜŞÜK SATIŞLAR
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi. Kasım, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu.
AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi.
Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.
SATIŞLARIN YÜZDE 46'SINI 5-10 YAŞINDAKİ ARAÇLAR OLUŞTURDU
Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41,7'lik payla C segmenti oldu.
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.