Araba alacaklara müjde! Sadece o araçların fiyatı artmadı! Opel, Ford, Renault, Dacia...

Araba alacaklara müjde! Sadece o araçların fiyatı artmadı. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında adeta patlama yaşandı. Fiyatların artması sonrasında alım ve satım yapanlar ise büyük hayal kırıklığına uğradı. Son aylarda ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olanlar araştırmalarını azalttı. Uzmanlar ise son 8 ayda ilk yaşanarak fiyatların düşüş gösterdiğini açıkladı. Kasım ayında otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17, ekime göre ise yüzde 34 oranında geriledi.