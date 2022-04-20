20 Nisan 2022, Çarşamba
Başkan Erdoğan "YUVAM" müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası 'Liralaşma' stratejileri doğrultusunda yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla devreye alınan YUVAM hesapları hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Tasarruf hesaplarıyla ilgili yeni bir uygulamanın haberini kamuoyuna duyurmak istiyorum. YUVAM adı verilen tasarruf hesapları döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor" dedi. Peki YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek? Hesaptan elde edilen getiri ne olacak? Dönüşüm kuru nasıl hesaplanacak? İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:39
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18