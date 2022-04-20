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Haberler Galeri Başkan Erdoğan "YUVAM" müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı 

Başkan Erdoğan "YUVAM" müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası 'Liralaşma' stratejileri doğrultusunda yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla devreye alınan YUVAM hesapları hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Tasarruf hesaplarıyla ilgili yeni bir uygulamanın haberini kamuoyuna duyurmak istiyorum. YUVAM adı verilen tasarruf hesapları döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor" dedi. Peki YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek? Hesaptan elde edilen getiri ne olacak? Dönüşüm kuru nasıl hesaplanacak? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:39
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Başkan Erdoğan YUVAM müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için 'YUVAM' adı verilen tasarruf hesapları konusunda yeni uygulamayı duyurdu.

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Başkan Erdoğan YUVAM müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ UYGULAMAYI DUYURDU: DÖVİZİNİ GETİREN KAZANACAK

Başkan Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni uygulamanın haberini duyurdu. Erdoğan, YUVAM hesabında döviz cinsiden getirinin yüzde 4'e yükseltildiğini açıkladı.

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Başkan Erdoğan YUVAM müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı

Erdoğan yeni uygulama konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan vatandaş ve dostlarımıza yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istiyorum. YUVAM adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı YUVAM hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

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Başkan Erdoğan YUVAM müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını yurt içinde daha kazançlı şekilde değerlendirebilmesine olanak sağlayan YUVAM hesabı için merak edilen tüm detaylar şöyle:

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Başkan Erdoğan YUVAM müjdesi: Dövizini getiren kazanacak! İşte 10 soruda YUVAM hesabı

10 SORUDA 'YUVAM' HESABI

YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek?

Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.