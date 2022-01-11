2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

EVDE YAKININA BAKANA 2.354 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek.

Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi.