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2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış... Asgari ücret zammı sonrasında sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara başvuru yapmaları halinde ödemelerde bulunuyor. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi sosyal yardım ücretleri, 2022 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak. Ödemelerden yararlanan vatandaşlar yeni maaş tutarlarını merak ediyor. İşte yeni yıl zammı sonrasında sosyal yardım miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 20:31
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2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. 2022 asgari ücret zammı sonrasında sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları belli oldu. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi sosyal yardım ücretleri, 2022 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar yeni tutarları merak ediliyor. Yardım ödemelerinden yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını yerine getirmeleri halinde sürece dahil olabiliyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...

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2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

YAŞLIYA 1.084 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak.

65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl kişi başına düşen gelir bin 417 liradan az ise başvurulabilecek. Gelir sınırı 2021'de 852,53 lira idi.

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2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

EVDE YAKININA BAKANA 2.354 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek.

Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi.

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2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

ENGELLİYE 865-1.298 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 865,75 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 298 liraya çıkacak.

Bu aylıktan bu yıl hane içinde kişi başına düşen geliri bin 417 liradan az olanlar yararlanacak.

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2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...

ENGELLİ YAKININA 865 TL: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise 661,13 liradan 865,75 liraya yükselecek.

Bu destek de hanede kişi başı geliri bin 417 liradan az olanları kapsıyor.