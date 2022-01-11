11 Ocak 2022, Salı
2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış...
2022 yılı ödemeleri netleşti! En düşük 12 bin 454 lira ödeme yapılacak! Yeni yıl zammı sonrasında artış... Asgari ücret zammı sonrasında sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara başvuru yapmaları halinde ödemelerde bulunuyor. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi sosyal yardım ücretleri, 2022 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak. Ödemelerden yararlanan vatandaşlar yeni maaş tutarlarını merak ediyor. İşte yeni yıl zammı sonrasında sosyal yardım miktarları...
Giriş Tarihi: 11.01.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 20:31
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