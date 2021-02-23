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O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

Vergi yapılandırması sonrasında binlerce vatandaş derin nefes aldı. Vergi borçlarını yapılandırarak taksitlendiren mükellefler için ödeme süreci başladı. 1 Mart'a kadar ilk taksit tutarı ödenmezse yapılandırma bozuluyor. Sürecin bozulmaması için ödemeleri aksatmamak büyük önem taşıyor. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 19:46
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O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor. Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak. Sürecin sekteye uğramaması nedeniyle ödemelerin zamanında yapılması gerekiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor.

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O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta sona ermişti.

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O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.
Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak.

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O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.