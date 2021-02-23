O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...

O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor. Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak. Sürecin sekteye uğramaması nedeniyle ödemelerin zamanında yapılması gerekiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...