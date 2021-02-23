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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde... O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor! İlk iki taksit süresi içinde...
Vergi yapılandırması sonrasında binlerce vatandaş derin nefes aldı. Vergi borçlarını yapılandırarak taksitlendiren mükellefler için ödeme süreci başladı. 1 Mart'a kadar ilk taksit tutarı ödenmezse yapılandırma bozuluyor. Sürecin bozulmaması için ödemeleri aksatmamak büyük önem taşıyor. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 19:46
O tarihe dikkat! Ödeme yapılmazsa bozuluyor. Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak. Sürecin sekteye uğramaması nedeniyle ödemelerin zamanında yapılması gerekiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta sona ermişti.
Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.
Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak.
Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.