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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuru şartları güncellendi! Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya vasıflı-vasıfsız işçi alımı başvurusu... Başvuru şartları güncellendi! Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya vasıflı-vasıfsız işçi alımı başvurusu...
Almanya işçi alımı yapıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nitelikli işgücü yasasını yürürlüğe sokan Almanya yeni işçi alımlarına devam ediyordu. Pandemi döneminde vaka sayılarının en çok olduğu ülkeler arasında yer alan Almanya'nın yeni yılda alım yapıp yapmayacağı ise iş başvurusu yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya vasıflı-vasıfsız işçi alımı başvurusu...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 22:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 22:38
Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya vasıflı-vasıfsız işçi alımı başvurusu var mı? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Almanya'ya gelerek iş bulup çalışma fırsatından kimlerin yararlanabileceği, yürürlüğe giren yasada yapılan nitelikli işgücü tanımı ile tarif ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Almanya alımı için detaylar gündeme gelmişti. 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisini göstermesi sonrasında işçi alımı olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya vasıflı-vasıfsız işçi alımı başvurusu...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALMANYA KİMLERE İŞGÜCÜ BAKIMINDAN KAPILARINI AÇTI?
Almanya işgücü piyasasının kapılarını, AB dışındaki ülkelerin nitelikli işgücüne aralandı. Yeni yasal düzenlemeyle Alman ve AB vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı. Artık üçüncü ülkelerde nitelikli işgücü sınıfına girenlerlerin, iş bulmak ya da çalışmak amacıyla Almanya için yapacakları vize başvurularında yeni yasa ile yürürlüğe giren hükümler geçerli olacak. Niteliğe sahip olmayan ya da düşük nitelikli kişiler ise başvuru yapamıyor.
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ OLDUĞU NASIL BELİRLENİYOR?
Nitelikli meslek eğitimi almış kişilerin yapacakları vize başvurusu öncesinde tamamladıkları meslek eğitiminin Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu ortaya koyan denklik belgelerini almaları gerekiyor. Eğer mesleki eğitimde eksikler var ve denklik alınamıyorsa meslek eğitiminin tanınması için Almanya'da yeterlilik programlarına katılma fırsatı da tanınıyor. Almanca dil bilgisi seviyesi en az A2 düzeyinde olması ve bunun için gerekli mali kaynaklara sahip olunması kaydıyla, 18 aylık vize verilerek kişilere bu programlara katılma imkanı sağlanıyor.
Yüksek öğrenim görmüş kişilerin de yine Almanya'daki bir yüksel okul ya da yüksek okul diplomasına benzer bir diplomaya sahip olduklarını, Alman makamları tarafından alacakları denklik belgesi ile belgelemesi gerekiyor.
Bilgi ve enformasyon teknolojileri alanındaki nitelikli işgücüne istisnalar tanınıyor. Buna göre mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 49 bin 690 euro maaş gelirine sahip olacak olanlar için öğretimlerini tamamladıklarına dair resmi belge, diploma ibraz etme şartı kaldırıldı. B1 düzeyinde Almanca dil bilgisi şartı da, çalışılacak işte sadece İngilizce bilgisinin yeterli olması halinde zorunlu değil.