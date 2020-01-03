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Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Aralık ayı enflasyon ve TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emeklilerin alacağı zam oranları netleşirken, kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Kiracılara sözleşmeleri yenilenmeleri durumunda yıllık zam yapılıyor. Bu zam oranının TÜFE oranını geçmemesi gerekiyor. TÜFE oranları her TÜİK tarafından açıklanıyor ve bu oranlardan on iki aylık ortalamalar baz alınıyor. Peki, 2020 kira zammı ne kadar olacak? Kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2020 kira zam oranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 12:16
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Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2020 yılının ilk haftasını geride bırakırken, enflasyon verileri açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin ve memurun zam oranı netleşti. Zamlara enflasyon farkları ilave edilecek. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası TÜFE üzerinden zam yapılan kiraların artış oranı da belli oldu. 2020 yılında sözleşme yenileyecek olan kiracılar artış oranını araştırıyor. Peki, 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

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Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

18 Ocak 2019 tarihinde resmi gazete yayımlanan kanun değişikliği ile kira sözleşmesi yenilemesinde en fazla yapılabilecek zam oranı "TÜFE 12 aylık ortalama" olarak değiştirildi. Öte yandan enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır. Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre (TÜFE 12 aylık ortalamayı geçmemek şartı ile) belirlenir.

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Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yasal Oran - TÜFE (12 aylık ortalama): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalaması temel alınarak kira artışı hesaplanır. Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesi yenilemesinde yapılabilecek en yüksek yasal zam oranıdır.

TÜFE (Gecen yılın aynı ayına göre): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gecen yılın aynı ayına göre değişim oranı temel alınarak kira artışı hesaplanır.

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Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yİ-ÜFE (12 aylık ortalama): Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak kira artışı hesaplanır. 2019 yılından önce en yüksek kira zam oranı belirlenmesinde yasal olarak bu oran kullanılıyordu.

Yİ-ÜFE (Gecen yılın aynı ayına göre): Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) gecen yılın aynı ayına göre değişim oranı temel alınarak kira artışı hesaplanır.

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Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 - 12 aylık ortalama: TÜFE+Yİ-ÜFE 12 aylık ortalaması toplanarak 2'ye bölünmesi ile bulunan oran temel alınarak kira artışı hesaplanır.

TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 - Gecen yılın aynı ayına göre: TÜFE+Yİ-ÜFE gecen yılın aynı ayına göre toplanarak 2'ye bölünmesi ile bulunan oran temel alınarak kira artışı hesaplanır.