Kiracılar dikkat! 2020 kira zam oranı belli oldu... 2020 kira zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Aralık ayı enflasyon ve TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emeklilerin alacağı zam oranları netleşirken, kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Kiracılara sözleşmeleri yenilenmeleri durumunda yıllık zam yapılıyor. Bu zam oranının TÜFE oranını geçmemesi gerekiyor. TÜFE oranları her TÜİK tarafından açıklanıyor ve bu oranlardan on iki aylık ortalamalar baz alınıyor. Peki, 2020 kira zammı ne kadar olacak? Kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2020 kira zam oranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 12:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





