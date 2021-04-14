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O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
SGK tarafından çeşitli durumlarda vatandaşlara ödemeler yapılıyor. Rapor parası ya da iş göremezlik ödeneği adıyla bilinen ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına veriliyor. Vatandaşlar bu paraları PTT'den alabiliyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve son 12 ayın hesaplanacağı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 20:30Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 20:30