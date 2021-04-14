O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan itibaren başlıyor. aporlu olunan süre zarfında maaşlardan kesinti olmaması adına SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanmaktaydı. Hesaplama kriterlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden yapılacak.