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Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde etmiş olacak. İkramiye, enflasyon zammı, promosyon ve ek ödemeler ile emekliler kazançları artmış olacak. Nisan ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bankaların promosyon rekabeti iyice kızıştı. 3 yıllık taahhüt sonrasında ödemeler anında hesaplara yatırılıyor. Hal böyle olunca emekliler en çok promosyon veren bankaları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 20:05
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Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

Milyonlarca emeklinin 2021 yılında alacakları promosyon ödemeleri için çeşitli açıklamalar geliyor. 2018 yılında promosyon anlaşması yapan emekliler, sürenin dolmasının ardından 2021 yılında yeni ödemelerini alabilecek. Emekliler promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaşlarını 3 yıl süreyle istediği bankaya taşıyabiliyor. Bankaların promosyon yarışı hayli kızıştı. En çok promosyon ödemesi yapan bankalar sorgulanan konular arasında yer alıyor.

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Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

İşte bankaların sunduğu kampanyalar

KİM NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK: 30 Nisan'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.

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Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira

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Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

ING: Ek koşul olmadan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.