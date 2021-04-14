Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...

Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde etmiş olacak. İkramiye, enflasyon zammı, promosyon ve ek ödemeler ile emekliler kazançları artmış olacak. Nisan ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bankaların promosyon rekabeti iyice kızıştı. 3 yıllık taahhüt sonrasında ödemeler anında hesaplara yatırılıyor. Hal böyle olunca emekliler en çok promosyon veren bankaları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar...