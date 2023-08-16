16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510'a TCKN ile başvurun!

O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510'a TCKN ile başvurun!

Ev hizmetlerinde çalışanlar, artık emeklilik yoluyla geleceğe daha güvenli bir adım atma fırsatı buluyorlar. Ancak bu alanda emeklilik hakkının kullanımı çalışılan gün sayısına bağlı olarak farklı uygulamaları içerebiliyor. Ödenecek primler de değişkenlik gösterebiliyor. Peki kim ne kadar prim ödeyecek? Nasıl sigorta yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 07:26
  • 1
  • 12
O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510’a TCKN ile başvurun!

Ev hizmetlerinde çalışanlar için de emeklilik imkânı sunulması, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını artıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu alanda çalışan bireyler, emeklilik süreçlerini şekillendirirken çalıştıkları süreye göre ödenecek prim tutarlarını ayarlayabiliyorlar. İsteyen çalışanlar, emeklilik haklarını tamamlamak adına primlerini tamamlayarak geleceklerini güvence altına alma fırsatına sahipler. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510’a TCKN ile başvurun!

Ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayabiliyor. Konuya ilişkin tüm detayları Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı...

  • 3
  • 12
O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510’a TCKN ile başvurun!

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR SİGORTALI YAPTIRILMAK ZORUNDA MI?

1 gün de 10 gün de çalışma olsa sigorta yaptırılması şart. Ancak evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışılması oluyor.

  • 4
  • 12
O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510’a TCKN ile başvurun!

AYDA 10 GÜN VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranların en az 1.676,81 (447,15 x 10 x % 37.5), 30 gün çalıştıranların da 5.030,44 lira (447,15 x 30 x % 37.5) prim ödemesi gerekiyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık bir indirim uygulaması söz konusu oluyor. Böylece 10 gün için 1.452,24 lira, 30 gün için 4.359,71 lira prim yatırılabiliyor. Prim ödemelerinde üst sınır ise ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 12.576,11 lira (3.353,63 TL x 10 x % 37.5), 30 gün sigortalı çalıştıran için 37.728,34 lira (3.353,63 TL x 30 x % 37.5)...

  • 5
  • 12
O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510’a TCKN ile başvurun!

EĞER ÇALIŞAN EMEKLİ İSE PRİM DEĞİŞİR Mİ?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılan işçi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için en az 1.430,88 (447,15 x 10 x % 32), 30 gün çalışanlar için 4.292,64 lira (447,15 x 30 x % 32) SGDP ödenmesi gerekiyor. Günlük kazanç üst sınırına göre ödenecek prim tutarları ise şöyle: Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 10.731,62 (3.353,63 TL x 10 x % 32), 30 gün sigortalı çalıştıran için 32.194,85 lira (3.353,63 TL x 30 x % 32)...