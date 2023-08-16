O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510’a TCKN ile başvurun!

AYDA 10 GÜN VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranların en az 1.676,81 (447,15 x 10 x % 37.5), 30 gün çalıştıranların da 5.030,44 lira (447,15 x 30 x % 37.5) prim ödemesi gerekiyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık bir indirim uygulaması söz konusu oluyor. Böylece 10 gün için 1.452,24 lira, 30 gün için 4.359,71 lira prim yatırılabiliyor. Prim ödemelerinde üst sınır ise ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 12.576,11 lira (3.353,63 TL x 10 x % 37.5), 30 gün sigortalı çalıştıran için 37.728,34 lira (3.353,63 TL x 30 x % 37.5)...