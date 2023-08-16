16 Ağustos 2023, Çarşamba
O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510'a TCKN ile başvurun!
Ev hizmetlerinde çalışanlar, artık emeklilik yoluyla geleceğe daha güvenli bir adım atma fırsatı buluyorlar. Ancak bu alanda emeklilik hakkının kullanımı çalışılan gün sayısına bağlı olarak farklı uygulamaları içerebiliyor. Ödenecek primler de değişkenlik gösterebiliyor. Peki kim ne kadar prim ödeyecek? Nasıl sigorta yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.08.2023 07:26
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