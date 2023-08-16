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Haberler Galeri Emeklilere beklenen haber sabah 06.00'da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emeklilere beklenen haber sabah 06.00'da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emeklinin temmuz zammıyla birlikte artan maaşlarının ödeme takvimi, belirli bir düzen ve öngörü sağlayarak maddi planlamalarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Her ay düzenli olarak hesaplarına yatacak olan emekli maaşı, ekonomik koşullar ve enflasyon gibi değişkenler göz önünde bulundurularak belirleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 06:53
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Emeklilere beklenen haber sabah 06.00’da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik zam, emekli için olumlu bir gelişme oldu. Dikkatler ise artık ödeme tarihlerine yönlendi. Maaş takvimi emeklilerin geleceğe dair daha öngörülebilir bir şekilde ilerlemelerine imkan verirken, finansal istikrarlarını sürdürebilmelerine katkı sağlıyor. Emeklilere sevindirici maaş haber verildi. SSK, Bağ-Kur'lunun aylıkları o tarihte hesaplarında. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere beklenen haber sabah 06.00’da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Ödeme Tarihleri: 17-18-19-25-26-27 Ağustos

Ağustos ayı içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri şu şekilde belirlendi:

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Emeklilere beklenen haber sabah 06.00’da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

SSK Emeklileri:

Tahsis numarasının sonu 0 olan emekliler 26 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 2 olan emekliler 25 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 4 olan emekliler 24 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 6 olan emekliler 23 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 8 olan emekliler 22 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 1 olan emekliler 21 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 3 olan emekliler 20 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 5 olan emekliler 19 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 7 olan emekliler 18 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 9 olan emekliler 17 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

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Emeklilere beklenen haber sabah 06.00’da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Bağ-Kur Emeklileri:

Tahsis numarasının sonu 2 veya 0 olan emekliler 28 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 8, 6 veya 4 olan emekliler 27 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 3 veya 1 olan emekliler 26 Ağustos'ta,
Tahsis numarasının sonu 9, 7 veya 5 olan emekliler 25 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

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Emeklilere beklenen haber sabah 06.00’da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Tahsis numarası, birçok kişi için hala belirsizliğini koruyan önemli bir terimdir. Bu kılavuzda, tahsis numarasının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden önemli olduğunu anlatacağız. Ayrıca tahsis numarası ile ilgili sıkça sorulan sorulara da yanıtlar sunacağız.