16 Ağustos 2023, Çarşamba
Emeklilere beklenen haber sabah 06.00'da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
Emeklinin temmuz zammıyla birlikte artan maaşlarının ödeme takvimi, belirli bir düzen ve öngörü sağlayarak maddi planlamalarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Her ay düzenli olarak hesaplarına yatacak olan emekli maaşı, ekonomik koşullar ve enflasyon gibi değişkenler göz önünde bulundurularak belirleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 06:53
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