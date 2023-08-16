Emeklilere beklenen haber sabah 06.00’da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Tahsis numarası, birçok kişi için hala belirsizliğini koruyan önemli bir terimdir. Bu kılavuzda, tahsis numarasının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden önemli olduğunu anlatacağız. Ayrıca tahsis numarası ile ilgili sıkça sorulan sorulara da yanıtlar sunacağız.