Memur emeklisine4C zamlı maaşlara 2800 TL’lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa... 3600 ek gösterge aylıkları katlayacak!

17 Ağustos 2023, Perşembe
Memur emeklisine(4C) zamlı maaşlara 2800 TL'lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa... 3600 ek gösterge aylıkları katlayacak!
2024-2025 yıllarına dair kamu çalışanlarının maaş zammını belirlemeye yönelik toplu sözleşme görüşmeleri, sona yaklaşırken heyecan dorukta. Bu önemli süreç kamuda görev yapan tüm çalışanlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Ayrıca Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan 2. Torba Yasa ile de 3600 ek gösterge piyangosu memur ve memur emeklilerini vuracak. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.08.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 08:29
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