O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için peş peşe açıkalamar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklama geldi. Bakan Bilgin,"3600 ek gösterge kapsamı belirlendi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ise kamu çalışanlarının refahını artırmak için gerekli bütçe çalışmalarını bitirdiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'a sunulması beklenen ek gösterge düzenlemesi, polis, hemşire, öğretmen, din görevlisi ve diğer meslek gruplarında yer alan kamu personelini kapsayacak. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek?