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Haberler Galeri O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için peş peşe açıkalamar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklama geldi. Bakan Bilgin,"3600 ek gösterge kapsamı belirlendi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ise kamu çalışanlarının refahını artırmak için gerekli bütçe çalışmalarını bitirdiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'a sunulması beklenen ek gösterge düzenlemesi, polis, hemşire, öğretmen, din görevlisi ve diğer meslek gruplarında yer alan kamu personelini kapsayacak. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 19:25
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O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Son dakika açıklamasına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi için kapsam belirlenirken, bütçe çalışması da tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını artıracak düzenleme için bütçe çalışmalarını bitirdiğini açıkladı. Kapsamı belirlenen düzenleme ile polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri ve diğer meslek gruplarında yer alan kamu personelini kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ise,"3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam belirlendi" açıklaması geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak ve hangi meslekleri kapsayacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Gelen son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14:00'te Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan'a sunulacak 3 alternatifli taslaklar

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İşte 3600 ek gösterge için kritik 4 sorunun cevabıyla beraber 21 meslek grubunda yeni emekli ikramiyesi ve maaşı tabloları...

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O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KAPSAM BELİRLENDİ, BÜTÇE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe 3600 ek gösterge düzenlemesi için açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdiğini açıklanırken, Bakan Bilgin ise '3600 ek göstergede kapsam belirlendi' duyurusunda bulundu. Başkan Recep Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

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O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

3600 EK GÖSTERGE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULUYOR

Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı. Alternatifli çalışmanın bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan' sunulması bekleniyor...