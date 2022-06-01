TOKİ’den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

TOKİ tarafından ucuz konut başvuruları için süreç yakından takip ediliyor. Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına imkan sağlayacak projenin detayları belli olmaya başladı. Aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecek vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Proje için kapsamlı açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. TOKİ ile 81 ilde gerçekleşecek proje için başvuru şartları ise ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nereden, nasıl yapılır?