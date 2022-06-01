01 Haziran 2022, Çarşamba
TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...
TOKİ tarafından yapılacak konutlar için detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, söz verdikleri konut projelerini hayata geçireceklerini belirterek, düşük gelir sahiplerinin konut edinmesi için yeni başlatılacak projenin müjdesini verdi. Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatını sunacak proje için başvuru şartları ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ ucuz konut başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 22:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 22:08
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