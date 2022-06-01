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TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

TOKİ tarafından yapılacak konutlar için detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, söz verdikleri konut projelerini hayata geçireceklerini belirterek, düşük gelir sahiplerinin konut edinmesi için yeni başlatılacak projenin müjdesini verdi. Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatını sunacak proje için başvuru şartları ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ ucuz konut başvuru şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 22:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 22:08
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TOKİ’den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

TOKİ tarafından ucuz konut başvuruları için süreç yakından takip ediliyor. Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına imkan sağlayacak projenin detayları belli olmaya başladı. Aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecek vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Proje için kapsamlı açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. TOKİ ile 81 ilde gerçekleşecek proje için başvuru şartları ise ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

Aidat öder gibi gibi düşük taksitlerle ev sahibi olmasını sağlayacak proje, Başkan Erdoğan tarafından ağustos ayında açıklanacak.

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TOKİ’den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

Yıllık ortalama yüzde 7-9 arasında olan TOKİ payını yüzde 14'e çıkardıklarını belirten Kurum, "İlk defa 1 yılda 100 bin konut projesini TOKİ yapmıştır. Normalde 40-50 bin yapardı her yıl. 100 bin konut projesi yaparak TOKİ'nin sektördeki konut payı oranını yüzde 14'e çıkarmış olduk."

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TOKİ’den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

"Bunu vatandaşlarımızın fiyat artışlardan etkilenmemesi için, alt gelir grubu vatandaşlarımız konut sahibi olsun diye yaptık. Bugün geldiğimiz rakam 1 milyon 137 bin. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok. 20 yılda hiçbir ülke bu kadar konut yaparak vatandaşına teslim etmemiş" dedi.

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TOKİ’den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

TOKİ eliyle aynı projeyi bu yıl da yapacaklarını hatırlatan Kurum, "Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ağustos ayında milletimizle paylaşacak. 81 ilde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, konut fiyat artışının daha fazla görüldüğü illerde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecekler.