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Haberler Galeri Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için araştırmalar sürüyor. Ocak ayında yüzde 50,5 zam ile tarihin en yüksek asgari ücret zammı yapılırken, dünya genelinde artan enflasyon ile birlikte Türkiye'de de ek zam gündeme geldi. Şu anda brüt 5.0004, net 4.253 lira olarak belirlenen asgari ücrete temmuz zammı için açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:18
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Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Haziran ayına girmemiz ile birlikte zam konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli bir açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar gelirken asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.

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Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."

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Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, "İstihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.