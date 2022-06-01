01 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi
Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için araştırmalar sürüyor. Ocak ayında yüzde 50,5 zam ile tarihin en yüksek asgari ücret zammı yapılırken, dünya genelinde artan enflasyon ile birlikte Türkiye'de de ek zam gündeme geldi. Şu anda brüt 5.0004, net 4.253 lira olarak belirlenen asgari ücrete temmuz zammı için açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:18
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