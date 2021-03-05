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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin yüzünü güldürecek teklif! Emekliye en düşük 2.825 TL maaş! Flaş gelişme... Emeklinin yüzünü güldürecek teklif! Emekliye en düşük 2.825 TL maaş! Flaş gelişme...
Emeklinin yüzünü güldürecek teklif... Milyonlarca emekli son dönemde birçok kazanç elde etti. Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler için yeni talep gündeme geliyor. En düşük emekli maaşının 2.825 TL olması için teklif yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifi kabul görürse, en düşük emekli maaşı 2.825 TL olacak. Emekliler hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Talep hayata geçerse en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 18:54
Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ve Temmuz aylarında emekliler maaşlarına enflasyon farkına göre zam uygulanıyor. Zam sonrasında en düşük emekli maaşı ortaya çıkmış oluyor. Emekli maaşının en az 2.825 TL olması için teklif yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifinde bulunacak. Eğer talep kabul görürse, en düşük emekli maaşında artış yaşanacak. Eğer talep hayata geçerse en düşük emekli maaşında artış yaşanacak. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE EN AZ 2.825 TL! FLAŞ GELİŞME...
Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifi yapacak. En az emekli maaşı 2019'da bin, 2020'de bin 500 liraya çıkarılmıştı. Her yıl yaşanan artış ve 2021 asgari ücret ile beraber emekli maaşları da yeniden artış yaşayabilir.
Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Yıllık 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, banka promosyonu gibi. Ayrıca emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, 2020'nin Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi.
DUL-YETİME DE YANSIR
Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, yeni yılla birlikte net 2 bin 825 liraya çıkarılan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı.
Bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.