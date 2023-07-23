1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Netleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 3,5 yıla dikkat!

Son dönemde emeklilerin aylıklarında yaşanan artışlarla birlikte emekli maaşları belirlendi. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı, emeklilik zamanından önce doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra daha yüksek bir maaşa sahip olmak isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına erken başlamaktır. İşte yüksek emekli maaşı için 8 altın anahtar...