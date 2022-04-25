Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptık. Anketten çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 olacak. Buna göre de emeklilerin ve memurların artışları hesaplandığında sonuçlar şöyle oluyor: