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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?
Milyonlarca memur, maaş ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte mayıs ayına ilişkin bazı ödemelerin bayramdan önce yapılması nedeniyle memur maaşlarının da erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...