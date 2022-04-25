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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur, maaş ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte mayıs ayına ilişkin bazı ödemelerin bayramdan önce yapılması nedeniyle memur maaşlarının da erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:12
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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

Memur maaşları ne zaman yatacak? Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte memur maaş ödeme takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, emur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak mayıs ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce ödenmişti.

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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu üç aylık enflasyondan gelmişti. İkinci ipucunu Merkez Bankası verdi. Emekliler ve memurlar için 6 aylık artış oranı belirlendi

Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu.

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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptık. Anketten çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 olacak. Buna göre de emeklilerin ve memurların artışları hesaplandığında sonuçlar şöyle oluyor:

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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek.