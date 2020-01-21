KPSS şartsız 3000 TL maaşla belediye işçisi olma fırsatı! İşte İŞKUR belediye personeli alım ilanları...

3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden birçok kamu kurum ve kuruluşu işçi alımı yapıyor. Özel sektördeki birçok firma da İŞKUR üzerinden personel temini yapıyor. İŞKUR geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yaptı. Meslek kursları ile de hiç çalışmamış kişileri iş yaşamına teşvik eden İŞKUR'a kayıtlar ve başvurular sürüyor. İŞKUR'da en büyük ilgiyi KPSS'siz ilanlar ile ilkokul mezunu işçi alımları görüyor. Belediye işçiliği için de talep çok büyük oluyor. İŞKUR, KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanlarını yayınladı. Peki, İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri? İşte 3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanının detayları...