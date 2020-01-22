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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba gününe düşüş ile başladı. Gram altın dün 295 TL'nin üstündeki seyrini sürdürürken, Ons Altın 1560 doların üstünde seyretti. Ons Altın bugün 1552 dolara kadar çekilirken, Spot Altın gram fiyatı 296 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 09:20
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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba günü düşüşe geçti. Spot Altın gram fiyatı 0,37 değer kaybı ile 296 TL'ye çekildi. Aynı oranda değer kaybı yaşayan Ons Altın ise 1552 dolara geriledi. Altın fiyatları hafta başında toparlanma eğilimine girmişti. Uzmanlar uzun vadede altın yatırımının kazandıracağını ifade ediyor. Yatırım şirketleri altının güçlü pozisyonunu koruduğu görüşünde. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Küresel risk iştahında virüs etkisiyle birlikte baskı gözlemlerken, altın güvenli liman talebiyle sabah saatlerinde ons başına 1.568 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralar ise altında işlemler 1.560 seviyesinden geçiyor. Değerli maden ise kısmi yükseliş eğilimini korurken, 1.556 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda hedef olarak 1.573 seviyesi izlenebilir.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KORUYOR

ABD ve Çin arasında imzalanan Faz 1 ticaret anlaşması küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri giderebilmiş değil. Düşük büyüme beklentileri, jeopolitik gerilimler ve toplumsal olaylardaki yükseliş altının ons fiyatına destek oluyor. Dün dar bir bant içerisinde dalgalanan altının ons fiyatı haftanın ikinci işlem gününün ilk saatlerinde 1565 $ seviyelerinde işlem görüyor.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altının ons cinsi, günü 0.22% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,562.00 ve 1,572.00'de, destek seviyeleri ise 1,553.00 ve 1,543.00'de bulunmaktadır.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 22 OCAK

GRAM ALTIN FİYATI
295,04
295,26
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