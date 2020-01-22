Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 22 Ocak Çarşamba gününe düşüş ile başladı. Gram altın dün 295 TL'nin üstündeki seyrini sürdürürken, Ons Altın 1560 doların üstünde seyretti. Ons Altın bugün 1552 dolara kadar çekilirken, Spot Altın gram fiyatı 296 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





