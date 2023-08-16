O aralığı gören kuyumcuya koşsun! Altın alacaklara cevap geldi! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

"SON KEZ FAİZ ARTTIRDI"

"Ons altın tarafında ABD enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Enflasyonun düşük bekliyorlardı ama yüksek geldi. Bu da ister istemez Fed'in politikalarında bir değişikliğe neden olabilir. Fed faiz artışlarını biraz daha bekletebilir. Bence son kez faiz artırdı. Ben yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum.