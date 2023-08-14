Tarım Kredi'de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin yayımladığı indirimli ürün listesi vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen bu indirimler, peynir gibi gıda ürünlerinden tuvalet kağıdına kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. İşte 14-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürün listesi...