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Haberler Galeri Tarım Kredi'de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Tarım Kredi'de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin yayımladığı indirimli ürün listesi vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen bu indirimler, peynir gibi gıda ürünlerinden tuvalet kağıdına kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. İşte 14-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürün listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 07:53
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Tarım Kredi’de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Tarım Kredi Market, enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşunu sürdürerek fiyat indirimlerine devam ediyor. Gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler uygulayan Tarım Kredi Marketler, ağustos ayında da tüketiciye yönelik avantajlar sunmaya devam ediyor. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi’de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Kaanlar Yağlı Salamura L 79,90 TL

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Tarım Kredi’de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Kaanlar Yağlı Salamura M 69,90 TL

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Tarım Kredi’de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Vişne-Kayısı reçeli 42,95 TL

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Tarım Kredi’de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...

Çilek-Gül reçeli 39,80 TL