İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

Türkiye genelinde iş arayanlara büyük bir fırsat sunuldu. İŞKUR tarafından 81 ilde toplam 125.079 işçi alımı için başvurular başlatıldı. İŞKUR, güvenilir bir kariyer kapısı olarak hizmet sunarak hem kamu hem de özel sektördeki açık iş ilanlarını iş arayanlarla buluşturuyor. İşte meslekler ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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