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Haberler Galeri İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

Türkiye genelinde iş arayanlara büyük bir fırsat sunuldu. İŞKUR tarafından 81 ilde toplam 125.079 işçi alımı için başvurular başlatıldı. İŞKUR, güvenilir bir kariyer kapısı olarak hizmet sunarak hem kamu hem de özel sektördeki açık iş ilanlarını iş arayanlarla buluşturuyor. İşte meslekler ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 09:14
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İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

Türkiye genelinde iş arayanlara büyük bir fırsat sunuldu. İŞKUR tarafından 81 ilde toplam 125.079 işçi alımı için başvurular başlatıldı. İŞKUR, güvenilir bir kariyer kapısı olarak hizmet sunarak hem kamu hem de özel sektördeki açık iş ilanlarını iş arayanlarla buluşturuyor. İşte meslekler ve başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "ilgili mesleği" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

İŞKUR İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...

KONTENJANLAR

Avukat 9
Ayakçı (Tekstil) 69
Ayakkabı Boyacısı 5
Ayakkabı El Montajcısı 31
Ayakkabı Finisajcısı 2
Ayakkabı İmalatçısı 193
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 10
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 2
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni 2
Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri 3
Baca Montaj Personeli 4
Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli 1
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 43
Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü 7
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 12
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 3
Bahçıvan 185
Bakım Onarım Mühendisi 1
Bal İşleme ve Paketleme İşçisi 5

İŞKUR 125 BİN 29 İŞ İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN!