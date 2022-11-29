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Haberler Galeri Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Ocak ayı birçok kalemde zam ayı olacak. Aralık ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı için son rakamlar belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayında emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son dakika taban-tavan zamlı maaş tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 19:12
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Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

Ocak ayına sayılı günler kala maaşlara yapılacak zam oranı merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları için zamlı maaş tabloları ise hesaplanmaya devam ediyor. TÜİK tarafından 5 Aralık'ta açıklanacak yeni veriler ile maaş hesaplamaları yeniden güncellenecek. Merkez Bankası tarafından yıl sonu beklenti anketi de açıklandı. Açıklanan 4 formül ile hesaplamaları haberimizde derledik. İşte, 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

SGK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zam oranı yeni yılın yaklaştığı şu günlerde merak ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasıyla beraber SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini aldı.

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Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

Yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

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Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.

Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı belli oldu.

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Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.