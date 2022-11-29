Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Ocak ayı birçok kalemde zam ayı olacak. Aralık ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı için son rakamlar belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayında emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son dakika taban-tavan zamlı maaş tablosu!