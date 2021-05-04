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Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteği devam ediyor. İşte, Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 22:54
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