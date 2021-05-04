Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...

Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde yatırılıyor. Bu ayki ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 8-9 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.