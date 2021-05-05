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Haberler Galeri İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

İkramiyeler ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerini cebine koyacak. Kısa süre önce Başkan Erdoğan, ödeme tarihlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Emekliler bayrama kısa süre kala ödeme tarihlerini merak ediyor. İşte, ikramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 01:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 01:16
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İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 milyon emeklinin hesabına yatacak bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte vatandaşlar ödeme konusunda yapılan son dakika açıklamalarını anbean takip ederken hesaplarını da kontrol ediyor. İşte, İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

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İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." demişti.

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İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...

NE KADAR ÖDENECEK?

Emekliler bin 100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.