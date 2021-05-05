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İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
İkramiyeler ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerini cebine koyacak. Kısa süre önce Başkan Erdoğan, ödeme tarihlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Emekliler bayrama kısa süre kala ödeme tarihlerini merak ediyor. İşte, ikramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 01:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 01:16
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