📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

Gündemde sigara tiryakileri tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında sigara fiyatları yer alıyor ve güncel zamların ne kadar olduğu merak ediliyor. Nisan ayının ilk haftası yaşanırken sigaraya yeniden zam geleceğine ilişkin iddialar da yoğunlaştı ve Ocak, Mart aylarında yapılan artışların ardından yeni bir zammın söz konusu olup olmadığını öğrenmek isteyenler için Tekel, Camel, Winston, Parliament gibi daha pek çok markanın güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Peki Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 21:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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