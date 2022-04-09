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Haberler Galeri 📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

Gündemde sigara tiryakileri tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında sigara fiyatları yer alıyor ve güncel zamların ne kadar olduğu merak ediliyor. Nisan ayının ilk haftası yaşanırken sigaraya yeniden zam geleceğine ilişkin iddialar da yoğunlaştı ve Ocak, Mart aylarında yapılan artışların ardından yeni bir zammın söz konusu olup olmadığını öğrenmek isteyenler için Tekel, Camel, Winston, Parliament gibi daha pek çok markanın güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Peki Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 21:22
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📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında sigara fiyatları yer alıyor. Ocak ayındaki iki zammın ardından Mart ayında da fiyatlara artış yapılmıştı ve Nisan ayına girildiğinde sosyal medyadaki iddiaları da gören tiryakiler yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu. Peki Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Philip Morris International, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaraların güncel fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

SİGARA ZAMMI VAR MI?

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

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📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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📢Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? 📌Güncel Tekel, Camel, Winston, Parliament fiyat listesi!

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL