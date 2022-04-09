📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Milyonlarca çalışan refah bir yaşlılık hayatı yaşamak için emekliliğin yolunu gözlüyor. Bu hayale daha çabuk kavuşmak isteyenler bazen yasal olmayan yollara başvurabiliyor ve SGK bunu tespit ettiğinde daha büyük zararlara uğruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen primler gibi koşullara bakarak vatandaşlara emeklilik hakkı sağlıyor. Emekli olmak için düzmece sigortacılığa karışanlara ödenen emekli maaşları faiziyle geri alınıyor. Bu noktada 7 yıl kuralına da dikkat çekiliyor, konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 22:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 22:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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