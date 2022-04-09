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Haberler Galeri 📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Milyonlarca çalışan refah bir yaşlılık hayatı yaşamak için emekliliğin yolunu gözlüyor. Bu hayale daha çabuk kavuşmak isteyenler bazen yasal olmayan yollara başvurabiliyor ve SGK bunu tespit ettiğinde daha büyük zararlara uğruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen primler gibi koşullara bakarak vatandaşlara emeklilik hakkı sağlıyor. Emekli olmak için düzmece sigortacılığa karışanlara ödenen emekli maaşları faiziyle geri alınıyor. Bu noktada 7 yıl kuralına da dikkat çekiliyor, konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 22:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 22:07
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📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Milyonların hayali olan emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istediği şartları taşımayan ve sahtecilikle taşıyormuş gibi gösterenler daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Hem ödenen primler faiziyle geri alınıyor hem de emeklilik yanıyor, dolayısıyla sahte sigortacılık işlerine bilerek ya da bilmeden karışanların oldukça dikkatli davranması gerekiyor. İşte detaylar!

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📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

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📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Buna karşılık, her iki dönemde sigorta girişi olan BAĞ-KUR'lular en az 9000 prim gününü tamamlamak zorundalar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK'lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.

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📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar.

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📣Dikkat emekliliğiniz ve primleriniz yanmasın! 👉SGK uyarıyor, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralına dikkat çekiliyor...

Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR'lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR'u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.