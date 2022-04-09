📣 Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

Milyonlarca çalışan emekli olmak ve kıdem tazminatı almanın hayalini kurarken hangi koşullarda alınabildiğine ilişkin bilgileri de sıklıkla araştırıyor. Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor ve yaş haddinden emekli olma imkanı hakkında detaylar merak ediliyor. Sigorta başlangıç tarihi ile yakından ilişkili olan yaş haddi Bağkur'lularda farklılık gösteriyor. Hem emekli maaşı alabilmek hem de kıdem tazminatından yararlanmak için bazı koşullar var ve bu şartların karşılanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılması gerekiyor. 10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün, 58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 09.04.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 18:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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