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Haberler Galeri 📣 Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

📣 Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

Milyonlarca çalışan emekli olmak ve kıdem tazminatı almanın hayalini kurarken hangi koşullarda alınabildiğine ilişkin bilgileri de sıklıkla araştırıyor. Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor ve yaş haddinden emekli olma imkanı hakkında detaylar merak ediliyor. Sigorta başlangıç tarihi ile yakından ilişkili olan yaş haddi Bağkur'lularda farklılık gösteriyor. Hem emekli maaşı alabilmek hem de kıdem tazminatından yararlanmak için bazı koşullar var ve bu şartların karşılanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılması gerekiyor. 10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün, 58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 09.04.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 18:31
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📣 Milyonlarca SSK’lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

Kadınlarda 58 ve erkekler 60 yaşında emeklilik hayal değil sadece bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruların yapılması gerekiyor. emekliliğin yanı sıra kıdem tazminatı da ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor ve bu haktan yararlanmak isteyenlerin de belli başlı şartları taşıması ön plana çıkıyor. 10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün, peki nasıl gerçekleşiyor. İşte ayrıntılar!

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📣 Milyonlarca SSK’lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

1999 SONRASINA DA FIRSAT

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış Bağkur'lular 5400 prim günüyle bugün için kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında emekli olur. Çalışmaya 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar için de avantaj var.

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📣 Milyonlarca SSK’lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

Bu durumdaki SSK'lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı bağlatabilir. Aynı dönemde çalışmaya başlayan Bağkur'lular 5400 prim günüyle kadın ise 60, erkek ise 62 yaşında emekliliğe hak kazanır.

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📣 Milyonlarca SSK’lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

2008 SONRASI ZORLAŞIYOR

30 Nisan 2008'den sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar ise 5400 prim gününü doldurdukları tarihe göre değişen kademeli yaşa tabi. Prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar dolduran sigortalı kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilirler.

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📣 Milyonlarca SSK’lıyı ilgilendiriyor! 💸10 yıl prim ile kıdem ve maaş alabilmek mümkün! 🔔58 ve 60 yaşında emeklilik hayal değil!

TAZMİNATINI ALABİLİYOR

8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'Kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.