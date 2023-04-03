Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...

"Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli tarihlerinde evde bakım maaşı hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Diğer yandan Nisan ayı ödemelerinin bayramdan önde yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...