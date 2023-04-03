MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde 30.062 personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Söz konusu duyurunun ardından TSK bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar başvuru için araştırmalara başladı. Başvuru tarihlerine ilişkin detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki MSB 30 bin 62 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? MSB 30 bin 62 personel şartları neler?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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