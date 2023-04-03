Aile Destek Ödemeleri ne zaman yattı mı? 2023 Nisan ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Temmuz ayına kadar sürecek olan ödemelere ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki nisan ayı aile destek ödemeleri yattı mı?