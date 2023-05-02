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MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
45 bin öğretmen atama süreci 2 Mayıs Salı itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sürece ilişkin tarihleri açıkladı. Atanmayı bekleyen öğretmen adayları sürece ilişkin arama motorlarında, "45 bin öğretmen ataması başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte MEB 45 bin öğretmen atama tercih başvuru ekranı...