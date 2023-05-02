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Haberler Galeri MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

45 bin öğretmen atama süreci 2 Mayıs Salı itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sürece ilişkin tarihleri açıkladı. Atanmayı bekleyen öğretmen adayları sürece ilişkin arama motorlarında, "45 bin öğretmen ataması başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte MEB 45 bin öğretmen atama tercih başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:01
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MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

45 bin öğretmen atamalarında başvurular başladı. Son 20 yılın en yüksek tek seferdeki öğretmen atamasında göreve gelmek isteyen adaylar için tercih başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde atanmak isteyenler için başvurular e-Devlet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Peki 45 bin öğretmen ataması tercih başvuruları nasıl yapılır?

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MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

e-devlet öğretmen atama tercih başvurusu için:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

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MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması.

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MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

İnşallah, 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.