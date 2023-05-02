02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

%45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

Kamu işçilerinin maaş zammı için tolu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Kabul edilecek rakam sonrasında işçilerin bir kısmı Ocak, diğerleri ise Mart ayında ödemeleri alacak. Hal böyle olunca, "700 bin kamu işçisinin maaşı kaç TL zamlanacak? 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte toplu iş sözleşmeleri için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 08:45
  • 1
  • 17
%45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi sürecinde sona gelindi. Ocak ve Mart ayında maaşlara yansıyacak teklif için gözler gelecek yeni teklife çevrildi. İşçiler oluşan zam farkını ise toplu olarak alacak. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Sürecin sonuna gelinmesinden dolayı kısa süre içinde açıklama gelmesi bekleniyor. İşte, kamu işçisine toplu zam görüşmelerinde son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
%45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

700 bini aşkın kamu işçisine zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi.

  • 3
  • 17
%45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. İşçiler zamların yanı sıra fark ödemesi de alacak.

  • 4
  • 17
%45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

700 bini aşkın kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlendi. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için süreç devam ediyor.

  • 5
  • 17
%45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Kamu işçilerine zam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi.