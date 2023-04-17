17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bir ay öncesinin enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda Nisan ayının son günlerine geldiğimiz dönemde enflasyon oranları için detaylar merak ediliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları açıklandı mı? Kira artış oranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:35
  • 1
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş TÜİK tarafından gelecek enflasyon rakamları için açıklamaları bekliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mayıs tarihinde belli olması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olacak.

  • 3
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.

  • 4
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

  • 5
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.