Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları, beklentisi açıklandı mı? Kira artış oranı...

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bir ay öncesinin enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda Nisan ayının son günlerine geldiğimiz dönemde enflasyon oranları için detaylar merak ediliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon oranları açıklandı mı? Kira artış oranı...