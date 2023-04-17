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Haberler Galeri Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Bayrama kısa süre kala emekliler maaşların ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri de son güncelleme ile 2.000 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarihler açıklandı. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:01
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Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli zamlı maaş ve ikramiyelerin ödeme takvimi merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında maaş takvimi netleşti. Diğer yandan, en düşük emekli maaşı 7.500 TL, ikramiye ödemeleri ise 2.000 TL olarak güncellendi. Hal böyle olunca emekli maaşlarının ödeme takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, emekli maaş ve ikramiyeler ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi!

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Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

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Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

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Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da