Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Bayrama kısa süre kala emekliler maaşların ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri de son güncelleme ile 2.000 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarihler açıklandı. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi!