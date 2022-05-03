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Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammını etkileyen enflasyon verisinin ne zaman açıklanacağı merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Bir önceki ay yani 2022 Mart verilerine göre, TÜFE martta yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olmuştu. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte cevaplar...