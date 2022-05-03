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Haberler Galeri Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammını etkileyen enflasyon verisinin ne zaman açıklanacağı merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Bir önceki ay yani 2022 Mart verilerine göre, TÜFE martta yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olmuştu. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022 10:58
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Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Nisan ayı enlasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yılın dördüncü enflasyon verisi olan nisan ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih belli oldu. Memur ve emekli olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak, 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.

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Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.