Nisan ayı enlasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yılın dördüncü enflasyon verisi olan nisan ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih belli oldu. Memur ve emekli olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...